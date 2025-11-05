Communiqué de presse BILENDI
Chiffre d’affaires au 30 septembre 2025 : 64,5 M€ en croissance de +42,9%.
Au 30 septembre 2025, Bilendi enregistre un chiffre d’affaires de 64,5 M€, en croissance de +42,9% (+42,7% à taux de change constants). Pour rappel, le chiffre d’affaires intègre la contribution de Netquest à compter du 1er février 2025. Sur une base proforma, comme si l’acquisition de Netquest avait été consolidée au 1er janvier 2024 (soit 9 mois d’activité de Netquest intégrée tant pour 2024 que 2025), la progression est estimée à +1,4% à taux de change constants sur la période.
