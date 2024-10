Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bilendi: bien orienté après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Bilendi s'adjuge plus de 7% au lendemain de la publication d'un résultat net part du groupe ajusté de 1,9 million d'euros pour son premier semestre 2024, multiplié par 5,6 en comparaison annuelle, ainsi que d'un EBITDA en forte hausse de 58% à 5,7 millions.



Le spécialiste de l'IA pour les études de marché a ainsi réalisé une marge d'EBITDA de 18,7%, un plus haut historique pour un premier semestre, pour un chiffre d'affaires en croissance de +3,6% (+3,1% à taux de change constant) à 30,6 millions d'euros.



Bilendi réaffirme sa stratégie de croissance, associant développements organiques et acquisitions ciblées, avec pour objectifs à l'horizon 2026 un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, et un EBITDA de 20 à 25% du chiffre d'affaires.





Valeurs associées BILENDI 16,00 EUR Euronext Paris +8,11%