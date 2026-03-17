Bilendi annonce le transfert de son contrat de liquidité auprès

de Portzamparc (Groupe BNP Paribas)

Paris, le 17 mars 2026 – Bilendi, leader des solutions technologiques, de données et d’IA pour le

secteur des études, annonce avoir confié à Portzamparc (Groupe BNP Paribas), à compter du 18

mars 2026, et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d’un

contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la

Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association

Française des Marchés Financiers (AMAFI).