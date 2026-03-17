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Bilendi annonce le transfert de son contrat de liquidité auprès de Portzamparc (Groupe BNP Paribas)
information fournie par Boursorama CP 17/03/2026 à 18:30

Bilendi annonce le transfert de son contrat de liquidité auprès
de Portzamparc (Groupe BNP Paribas)
Paris, le 17 mars 2026 – Bilendi, leader des solutions technologiques, de données et d’IA pour le
secteur des études, annonce avoir confié à Portzamparc (Groupe BNP Paribas), à compter du 18
mars 2026, et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d’un
contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires.
Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la
Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association
Française des Marchés Financiers (AMAFI).

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