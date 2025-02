Bilendi annonce la finalisation de l’acquisition de Netquest

Paris, le 3 février, 2025 – Bilendi, l’un des leaders européens des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché, annonce ce jour la finalisation de l’acquisition de Netquest auprès de NielsenIQ - GfK, leader des technologies et des données pour le secteur des études de marché en Ibérie et en Amérique latine, suite à la réalisation des conditions suspensives de clôture usuelles. L’opération sera consolidée aux comptes de Bilendi à compter du 1er février 2025