Bilendi annonce l’initiation de couverture de son titre par Portzamparc (Groupe BNP Paribas)

Paris, le 12 mai 2026 – Bilendi, un leader mondial des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché, annonce aujourd’hui l'initiation de couverture de son titre par Portzamparc (Groupe BNP Paribas). Le suivi du titre Bilendi a été initié avec une étude intitulée « Un point d’entrée sur un gagnant de l’IA » intégrant une recommandation à l’achat, avec un objectif de cours de 23,3€.

Pour rappel, le titre Bilendi est également suivi par TPICAP Midcap.