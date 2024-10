Bilendi : acquisition de Tandemz

(AOF) - Bilendi annonce l'acquisition de Tandemz, spécialiste du recrutement de testeurs UX (User eXperience ou expérience utilisateur). Commercialisé en mode SaaS, cette société fondée en 2020 réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 400000 euros. Cette acquisition sera financée intégralement en numéraire par utilisation de la trésorerie. "Le prix de la transaction est confidentiel", signale un communiqué de presse du spécialiste des technologies et des services digitaux.

Les clients de Tandemz bénéficieront de la couverture internationale et des technologies de Bilendi. Les solutions d'IA de Bilendi aideront Tandemz à se développer davantage et à améliorer ses services de tests UX. En parallèle, Tandemz aura accès à plus de 2,5 millions de panélistes actifs de Bilendi dans 15 pays européens.

De nouveaux panels propriétaires seront bientôt lancés à travers l'Europe pour répondre aux besoins des clients de Tandemz.

