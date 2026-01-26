Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Inventiva conclu avec Kepler Cheuvreux

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 26 janvier 2026 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq: IVA) (la "Société"), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique ("MASH"), annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux.

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la Société confié à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Espèces : 526 751,56 euros

Nombre d’actions : 58 515 titres Inventiva

Nombre de transactions exécutées à l’achat sur le semestre : 2 332

Nombre de transactions exécutées à la vente sur le semestre : 2 741

Volume échangé à l’achat sur le semestre : 550 198 titres Inventiva pour 2 093 559,19 euros

Volume échangé à la vente sur le semestre : 576 215 titres Inventiva pour 2 189 327,66 euros

Il est rappelé que, lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Espèces : 428 212.57 euros

Nombre d’actions : 84 532 titres Inventiva

Nombre de transactions exécutées à l’achat sur le semestre : 1 642

Nombre de transactions exécutées à la vente sur le semestre : 1 878

Volume échangé à l’achat sur le semestre : 267 584 titres Inventiva pour 744 692,94 euros

Volume échangé à la vente sur le semestre : 296 504 titres pour 819 771,51 euros

Il est rappelé que, lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Espèces : 163 510,42 euros

Nombre d’actions : 34 063 titres Inventiva

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 1 642 267 584 744 692,94 1 878 296 504 819 771,51 02/01/2025 12 2 741 5 865.74 12 1 487 3 211.92 03/01/2025 3 485 1 033.05 9 1 320 2 811.60 06/01/2025 1 15 31.80 5 930 1 990.20 07/01/2025 - - - 10 1 750 3 780.00 08/01/2025 4 700 1 498.00 11 1 500 3 240.00 09/01/2025 8 1 050 2 236.50 5 864 1 857.60 10/01/2025 2 85 181.90 6 276 593.40 13/01/2025 7 915 1 939.80 8 732 1 566.48 14/01/2025 2 244 519.72 17 2 641 5 783.79 15/01/2025 9 1 266 2 772.54 4 750 1 657.50 16/01/2025 10 1 511 3 248.65 - - - 17/01/2025 2 229 485.48 2 500 1 080.00 20/01/2025 4 500 1 060.00 4 714 1 520.82 21/01/2025 2 500 1 065.00 6 786 1 682.04 22/01/2025 10 798 1 683.78 2 310 657.20 23/01/2025 - - - 75 14 338 34 267.82 24/01/2025 5 750 1 732.50 8 1 965 4 637.40 27/01/2025 14 2 791 6 223.93 12 1 000 2 270.00 28/01/2025 10 1 459 3 195.21 - - - 29/01/2025 13 2 000 4 320.00 6 1 000 2 180.00 30/01/2025 1 250 560.00 61 9 289 21 457.59 31/01/2025 1 41 95.12 11 1 567 3 713.79 03/02/2025 10 1 459 3 384.88 12 2 143 5 036.05 04/02/2025 5 500 1 155.00 11 1 000 2 330.00 05/02/2025 1 15 34.95 5 1 000 2 340.00 06/02/2025 6 1 026 2 380.32 5 252 589.68 07/02/2025 8 1 209 2 792.79 8 316 736.28 10/02/2025 12 2 000 4 580.00 1 1 2.33 11/02/2025 18 2 516 5 610.68 6 1 000 2 240.00 12/02/2025 5 500 1 110.00 9 1 323 2 963.52 13/02/2025 2 500 1 125.00 7 1 177 2 648.25 14/02/2025 - - - 12 1 751 3 992.28 17/02/2025 - - - 14 1 249 2 847.72 18/02/2025 - - - 25 3 931 9 159.23 19/02/2025 1 250 600.00 21 3 836 9 359.84 20/02/2025 1 250 605.00 7 583 1 428.35 21/02/2025 6 1 500 3 795.00 46 8 696 22 261.76 24/02/2025 4 750 2 062.50 52 9 521 26 373.17 01/07/2025 14 2,613 6,846.06 10 1,236 3,275.40 02/07/2025 18 3,372 8,699.76 - - - 03/07/2025 9 1,501 3,977.65 49 8,037 21,378.42 04/07/2025 17 2,999 7,917.36 2 500 1,325.00 07/07/2025 21 1,516 4,017.40 19 3,342 8,923.14 08/07/2025 4 837 2,293.38 37 5,720 15,730.00 09/07/2025 10 1,750 4,830.00 21 2,500 6,975.00 10/07/2025 5 778 2,155.06 10 1,001 2,782.78 11/07/2025 8 1,607 4,467.46 16 1,999 5,597.20 14/07/2025 18 2,878 7,885.72 5 550 1,518.00 15/07/2025 3 252 690.48 20 2,500 6,900.00 16/07/2025 7 1,498 4,149.46 13 1,977 5,515.83 17/07/2025 1 250 695.00 10 1,023 2,843.94 18/07/2025 8 1,000 2,760.00 4 240 669.60 21/07/2025 15 2,270 6,197.10 1 250 685.00 22/07/2025 6 1,000 2,750.00 27 3,760 10,377.60 23/07/2025 33 5,730 15,757.50 35 6,450 17,995.50 24/07/2025 8 1,750 4,742.50 - - - 25/07/2025 - - - 4 1,000 2,780.00 28/07/2025 21 4,750 13,347.50 42 7,753 22,173.58 29/07/2025 2 250 725.00 75 11,154 32,346.60 30/07/2025 27 4,531 12,958.66 10 1,615 4,731.95 31/07/2025 20 3,969 11,192.58 25 4,750 13,585.00 01/08/2025 17 2,750 7,755.00 7 1,251 3,590.37 04/08/2025 11 2,500 6,950.00 5 1,031 2,876.49 05/08/2025 13 1,750 4,935.00 12 1,719 4,864.77 06/08/2025 11 1,984 5,555.20 19 3,539 10,050.76 07/08/2025 21 3,000 8,700.00 22 3,411 9,994.23 08/08/2025 12 2,067 5,932.29 21 2,049 5,962.59 11/08/2025 10 2,000 5,840.00 21 2,250 6,592.50 12/08/2025 2 279 825.84 28 3,750 11,137.50 13/08/2025 22 2,901 8,993.10 66 9,750 30,615.00 14/08/2025 4 750 2,527.50 65 10,999 37,396.60 15/08/2025 18 3,750 12,862.50 14 2,050 7,154.50 18/08/2025 3 750 2,535.00 34 5,700 20,406.00 19/08/2025 16 3,250 12,382.50 67 9,000 34,740.00 20/08/2025 11 2,500 9,650.00 14 3,040 11,825.60 21/08/2025 29 4,108 15,651.48 16 3,460 13,390.20 22/08/2025 14 2,992 11,459.36 10 1,751 6,811.39 25/08/2025 7 1,750 6,772.50 39 6,750 27,067.50 26/08/2025 14 2,750 11,110.00 19 3,250 13,292.50 27/08/2025 - - - 75 12,250 54,145.00 28/08/2025 20 4,000 19,320.00 38 7,000 34,440.00 29/08/2025 28 6,250 29,500.00 40 5,750 27,887.50 01/09/2025 36 6,750 31,792.50 10 1,500 7,560.00 02/09/2025 16 3,000 13,260.00 10 2,250 10,125.00 03/09/2025 - - - 27 5,000 23,400.00 04/09/2025 34 13,000 58,760.00 - - - 05/09/2025 6 3,955 17,599.75 2 2,000 9,000.00 08/09/2025 27 12,000 52,320.00 7 10,000 44,000.00 09/09/2025 1 2,000 8,900.00 8 10,000 45,500.00 10/09/2025 - - - 3 4,000 18,600.00 11/09/2025 - - - 3 1,000 4,750.00 12/09/2025 4 750 3,487.50 - - - 15/09/2025 3 2,500 11,300.00 2 250 1,195.00 16/09/2025 4 3,500 15,575.00 2 1,000 4,500.00 17/09/2025 6 7,000 30,170.00 5 4,000 17,360.00 18/09/2025 - - - 12 3,000 13,560.00 19/09/2025 - - - 4 2,000 9,240.00 22/09/2025 16 2,345 10,904.25 18 3,250 15,307.50 23/09/2025 29 5,750 27,025.00 32 6,500 30,810.00 24/09/2025 30 5,278 24,912.16 16 3,500 16,765.00 25/09/2025 - - - 34 6,955 34,427.25 26/09/2025 31 6,750 33,075.00 33 6,250 31,000.00 29/09/2025 40 9,500 46,930.00 35 7,000 35,280.00 30/09/2025 39 8,000 38,560.00 20 3,750 18,337.50 01/10/2025 14 2,751 13,554.95 33 6,250 31,270.00 02/10/2025 12 2,750 13,970.00 38 7,335 37,921.95 03/10/2025 37 8,000 42,640.00 41 6,250 33,625.00 06/10/2025 47 9,250 47,452.50 13 1,500 7,755.00 07/10/2025 40 8,249 41,162.51 24 3,750 19,387.50 08/10/2025 47 8,722 40,470.08 20 3,047 14,503.72 09/10/2025 49 10,900 46,216.00 35 6,000 25,620.00 10/10/2025 41 9,250 37,185.00 27 4,750 19,380.00 13/10/2025 52 9,900 38,412.00 12 2,750 10,917.50 14/10/2025 30 6,500 23,855.00 56 12,000 46,200.00 15/10/2025 37 8,000 30,880.00 13 3,000 11,760.00 16/10/2025 27 5,750 20,757.50 26 5,069 18,856.68 17/10/2025 30 6,250 21,625.00 21 4,000 13,960.00 20/10/2025 30 6,750 22,545.00 13 3,250 10,985.00 21/10/2025 15 3,500 11,550.00 16 2,750 9,212.50 22/10/2025 29 6,600 21,054.00 9 2,000 6,400.00 23/10/2025 23 4,899 15,039.93 19 4,500 13,950.00 24/10/2025 18 4,000 12,280.00 17 3,474 10,977.84 27/10/2025 13 3,000 9,210.00 44 7,500 23,325.00 28/10/2025 13 3,250 10,562.50 72 13,526 44,500.54 29/10/2025 52 12,000 39,600.00 95 20,181 74,669.70 30/10/2025 47 8,755 30,467.40 3 750 2,625.00 31/10/2025 5 1,250 4,500.00 33 6,750 24,435.00 03/11/2025 35 7,295 26,043.15 26 4,574 16,740.84 04/11/2025 21 3,005 10,547.55 34 7,177 25,837.20 05/11/2025 26 4,606 16,489.48 9 2,250 8,190.00 06/11/2025 12 2,050 7,646.50 39 7,500 28,350.00 07/11/2025 24 5,344 19,398.72 5 1,250 4,650.00 10/11/2025 39 8,495 29,052.90 4 750 2,685.00 11/11/2025 12 2,250 7,312.50 - - - 12/11/2025 6 1,500 5,040.00 26 4,500 15,210.00 13/11/2025 9 2,250 7,245.00 3 750 2,430.00 14/11/2025 9 2,250 7,177.50 12 2,500 8,325.00 17/11/2025 10 2,500 8,575.00 46 8,000 28,080.00 18/11/2025 22 3,750 12,975.00 11 1,500 5,235.00 19/11/2025 14 3,000 10,410.00 14 3,500 12,285.00 20/11/2025 17 2,750 9,570.00 18 4,250 15,130.00 21/11/2025 28 4,895 17,132.50 8 2,000 7,100.00 24/11/2025 13 2,800 9,660.00 30 4,000 14,000.00 25/11/2025 15 3,307 12,037.48 51 10,000 36,900.00 26/11/2025 36 12,000 45,960.00 34 11,520 45,388.80 27/11/2025 17 6,500 24,245.00 30 9,000 34,110.00 28/11/2025 21 4,443 16,261.38 1 500 1,850.00 01/12/2025 6 2,000 7,240.00 4 1,000 3,690.00 02/12/2025 28 12,500 46,750.00 17 7,500 28,725.00 03/12/2025 48 14,255 49,607.40 - - - 04/12/2025 16 5,500 19,140.00 14 5,000 17,550.00 05/12/2025 22 4,500 15,705.00 7 2,506 8,821.12 08/12/2025 9 2,500 8,700.00 21 6,912 24,192.00 09/12/2025 12 5,000 17,750.00 25 8,082 29,014.38 10/12/2025 23 6,206 22,713.96 31 11,060 41,475.00 11/12/2025 18 7,000 26,180.00 16 5,000 19,000.00 12/12/2025 5 2,000 7,520.00 1 80 308.80 15/12/2025 26 9,000 33,750.00 15 5,500 20,900.00 16/12/2025 23 9,294 33,830.16 21 8,001 29,523.69 17/12/2025 13 6,000 22,620.00 29 9,359 35,844.97 18/12/2025 18 8,000 30,320.00 17 6,943 27,216.56 19/12/2025 22 9,500 34,675.00 13 5,000 18,450.00 22/12/2025 21 6,500 23,335.00 22 8,000 29,280.00 23/12/2025 22 7,500 28,800.00 29 10,494 40,821.66 24/12/2025 12 4,353 16,280.22 10 4,000 15,160.00 29/12/2025 4 64 239.36 13 3,563 13,681.92 30/12/2025 5 1,000 3,880.00 3 1,500 5,910.00 31/12/2025 5 1,000 3,870.00 2 500 1,960.00

À propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le Lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA - ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com .

Contacts

Inventiva



Pascaline Clerc, PhD

EVP, External and Corporate Affairs

media@inventivapharma.com

+1 202 499 8937 Brunswick Group

Tristan Roquet Montegon

Julia Cailleteau

Relations média

inventiva@brunswickgroup.com



+33 1 53 96 83 83 ICR Healthcare

Patricia L. Bank

Investor Relations

patti.bank@icrhealthcare.com



+1 415 513 1284

