Bilan Euronext Growth 2021 : "l'année des contrastes"

L’indice Euronext Growth affiche une nette sous-performance sur les marchés actions en 2021 (+0,4% vs +19,0% pour le CAC Mid & Small et +26,4% pour le CAC 40). Après avoir surperformé les indices phares de la cote en 2020 (+31,3% vs -7,1% pour le CAC 40 et -1,3% pour le CAC Mid & Small), le compartiment Euronext Growth marque une pause en 2021 compte tenu d’une exposition importante aux Biotechs / Medtechs, particulièrement plébiscitées en bourse en 2020 et boudées en 2021. L’année 2021 marque également un record en matière d’IPO (43 opérations avec offre au public) avec une large domination d’Euronext Growth qui concentre plus de 70% des opérations. Enfin, nous retenons la forte dimension spéculative autour des thématiques liés aux crypto-actifs ou encore aux NFT.



Si 2021 a été l’année de la sous-performance des smalls, le regain d’intérêt des investisseurs, entrevu en décembre (+2,9%) pourrait se poursuivre en 2022 pour les small caps d’Euronext growth compte tenu des fondamentaux qui restent solides.



Dans ce contexte, nos valeurs favorites pour 2022 sont Osmozis, Realites et Visiativ.