Bilan annuel du contrat de liquidité au 31/12/2024

Evry, le 23 janvier 2025 –17h45 : Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) présente le bilan annuel du contrat de liquidité confié à la Société de Bourse Gilbert Dupont. Au 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 40.504 actions Global Bioenergies et

- 18.570,19 euros.



Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :



Achat 277.728 titres 345.752,30 € 2.726 transactions

Vente 280.822 titres 352.447,18 € 2.213 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



- 43.598 actions Global Bioenergies et

- 11.874,64 euros.



En outre, au titre du contrat de liquidité confié par la société Global Bioenergies à la Société de Bourse Gilbert Dupont, il a été procédé à un retrait total de 10 000 titres Global Bioenergies en date des 21 et 22 janvier 2025.