Bilan annuel du contrat de liquidité au 31/12/2021

Evry, le 10 janvier 2022 – Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) présente le bilan annuel du contrat de liquidité confié à la société de bourse Gilbert Dupont. Au 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



- 8.430 actions Global Bioenergies et

- 27.802,13 euros.



Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achat 192.454 titres 1.053.709,43 € 1.649 transactions

Vente 190.773 titres 1.048.387,24 € 1.594 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



- 6.749 actions Global Bioenergies et

- 33.124,32 euros.



Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 0

- Solde en espèces du contrat de liquidité : 100.000,00 €



