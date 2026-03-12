Biglari Holdings a acquis une participation de 3,4 % dans le constructeur de yachts Ferretti Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement américaine Biglari Holdings BHa.N a annoncé jeudi avoir acquis une participation de 3,4% dans Ferretti Group YACHT.MI , alors que le groupe d'investissement tchèque KKCG s'apprête à lancer une offre publique d'achat partielle sur le constructeur italien de yachts.

Biglari Holdings, fondé par l'entrepreneur Sardar Biglari, possède un portefeuille d'investissements diversifié, allant du groupe énergétique Abraxas Petroleum Corporation à la chaîne de restaurants Steak in Shake.

"Le groupe Ferretti représente une plateforme unique dans le secteur des yachts de luxe, et Biglari Holdings est fier de détenir un investissement dans la société", a déclaré la société américaine dans un communiqué envoyé par courriel, sans fournir d'autres détails.

Au début de l'année, KKCG a lancé une offre d'une valeur maximale de 182 millions d'euros (210,37 millions de dollars) afin de doubler sa participation de 14,5 % dans Ferretti et de faire pression pour que des changements soient apportés au conseil d'administration, dont les membres ont été sélectionnés par le grand investisseur chinois Weichai.

L'offre débutera le 16 mars. (1 dollar = 0,8651 euro)