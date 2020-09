Bigben : "Une guidance Groupe en ligne avec nos attentes"

Bigben annonce attendre un CA 2020/21 compris entre 270 M€ et 290 M€ (soit une croissance entre 10% et 18%) et une MOC supérieure à 10%. Ces guidances sont en ligne avec nos attentes globales mais révèlent une croissance plus dynamique qu'anticipé sur les accessoires de jeux (cf note sur Nacon) et une reprise un peu plus lente que ce que nous anticipions sur l'audio/telco.



Recommandation

Suite à cette publication et aux ajustements à la marge de nos attentes, notre objectif de cours reste inchangé à 18,00 €. Nous restons à l'Achat sur le titre.