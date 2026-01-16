Bigben, Oeneo, Virbac...l'agenda société France de lundi

(AOF) - Bigben Interactive
L'éditeur de jeux vidéo, du concepteur et distributeur d'accessoires mobiles et gaming présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
DMS
Le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie annoncera son chiffre d'affaires annuel 2025.
Oeneo
Le spécialiste en tonnellerie et bouchage du vin précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Spineguard
La société qui déploie sa technologie de guidage chirurgical en temps réel publiera son chiffre d'affaires annuel 2025.
Le spécialiste de la santé animale diffusera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer