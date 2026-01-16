 Aller au contenu principal
Bigben, Oeneo, Virbac...l'agenda société France de lundi -
information fournie par AOF 16/01/2026 à 15:58

(AOF) - Bigben Interactive

L'éditeur de jeux vidéo, du concepteur et distributeur d'accessoires mobiles et gaming présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

DMS

Le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie annoncera son chiffre d'affaires annuel 2025.

Oeneo

Le spécialiste en tonnellerie et bouchage du vin précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Spineguard

La société qui déploie sa technologie de guidage chirurgical en temps réel publiera son chiffre d'affaires annuel 2025.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale diffusera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

