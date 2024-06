Bigben - Nouvelles ambitions de Nacon dans le Racing

Bigben Interactive

Nouvelles ambitions de Nacon dans le Racing

Bigben a publié une forte croissance de ses résultats au S2, largement au-dessus des attentes, grâce au rebond de l’activité dans les jeux et les accessoires de Nacon. Lors de la Bigben Week, le groupe a annoncé la création d’un nouveau pôle Nacon dédié au Racing (écosystème accessoires et jeux), évolution naturelle et logique de son savoir-faire, avec la création de sa marque premium Revosim et un premier volant GT Direct Drive, fer de lance de cette nouvelle gamme. L’exercice 2024-25 sera à nouveau riche en nouveautés (c.+15 jeux et nouveaux accessoires). De son côté, l’activité Bigben audiovidéo/telco devrait être soutenue par des choix stratégiques et des actions mises en place pour soutenir ses marchés. Nos estimations sont inchangées. Cependant, nous réhaussons notre OC à 5,0 € (vs 4,8 €) , afin de refléter le récent re-rating du secteur. Achat Fort réitéré .