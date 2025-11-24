Bigben, Medincell, SpineGuard... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Abionyx

La biotech communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Bigben

Bigben a dévoilé un résultat opérationnel semestriel en hausse grâce à Nacon (jeux vidéo) et un refinancement de l'emprunt obligataire échangeable en actions Nacon. Sur la première partie de l'exercice 2025-2026, le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming a connu une baisse de 16,3% de son résultat net, à 3,7 millions d'euros. Le résultat opérationnel a, en revanche, progressé de 24,7%, à 4,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 3,5%, contre 2,8% un an plus tôt à la même époque.

Coil

L'assemblée générale de Coil, le numéro un mondial de l'anodisation de l'aluminium, a décidé de révoquer Finance and Management International, représentée par Timothy Hutton, de ses fonctions d'administrateur, avec effet immédiat. Parallèlement, elle a approuvé les nominations suivantes : CBP Holding, représentée par Patrick Chassagne, en qualité d'administrateur non exécutif et Christopher Clarke, en qualité d'administrateur non exécutif.

Medincell

Medincell a annoncé avoir obtenu, de la Fondation Gates, une subvention de 3 millions de dollars pour son programme mdc-STM contre le paludisme. Il s'agit d'une formulation injectable d'Ivermectine, active trois mois, conçue pour éliminer les moustiques vecteurs du paludisme lorsqu'ils piquent des personnes traitées. La société de licensing biopharmaceutique précise que si la sécurité, l'efficacité et l'acceptabilité de son produit sont confirmées, il pourrait avoir un impact significatif sur la transmission du paludisme.

Mercialys

Mercialys a annoncé le renforcement de son comité exécutif avec l'arrivée de Sarah Leroy. Cette dernière rejoint le groupe en qualité de secrétaire général et à ce titre, et au sein du comité exécutif, elle supervisera les départements Juridique, Gouvernance, Conformité et RSE et reportera directement à Vincent Ravat, directeur général. Avocate de formation, spécialisée en immobilier et en fusions-acquisitions, Sarah Leroy bénéficie de plus de vingt ans d'expérience dans des fonctions de direction juridique, de gouvernance, de conformité et de secrétariat général.

Nexans

Nexans a nommé Vincent Piquet au poste de directeur financier, à compter du 19 janvier 2026. Il rejoindra le comité exécutif du groupe et sera basé à Paris. Il apporte une expérience complète de l'ensemble des missions de la fonction finance, couvrant l'optimisation de la performance opérationnelle, la transformation fonctionnelle et stratégique, ainsi qu'une exposition significative aux sujets traités au niveau des conseils d'administration et aux relations investisseurs.

SpineGuard

SpineGuard a annoncé que sa demande de brevet visant à protéger un adaptateur universel permettant de sécuriser les outils de perçage osseux motorisés, a reçu une décision de délivrance de l'office américain des brevets, aux Etats-Unis.

Verallia

La directrice financière de Verallia, Nathalie Delbreuve, quittera l’entreprise le 28 novembre prochain, après cinq années dans cette fonction. "Le nouveau directeur financier de Verallia a été identifié et sera annoncé dans les prochaines semaines", a annoncé le producteur mondial d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.