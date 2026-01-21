BigBen Interactive : Un niveau d’activité revue à la baisse pour Nacon

Publication du chiffre d’affaires T3 2024/25

Au titre des neuf premiers mois de l’exercice 2025/26, Bigben Interactive publie un chiffre d’affaires consolidé de 219,8 M€, en retrait de -1,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent, reflétant un environnement de marché toujours contrasté, en particulier dans le jeu vidéo et les accessoires. Sur le T3, le chiffre d’affaires ressort à 84,4 M€, en baisse de -3,8% y/y, pénalisé principalement par la contraction de l’activité Accessoires aux États-Unis.

Suite à ce communiqué, le management revoit sa guidance et anticipe désormais une perspective d’un exercice flat pour l’année 2025/26, contre l’attente d’une croissance positive précédemment.

Une dynamique contrastée chez Nacon

Côté Nacon, le segment Jeux affiche un chiffre d’affaires de 82,3 M€ sur 9 mois, en progression de +15,7% y/y, porté par la forte dynamique de l’activité Catalogue, en hausse de +47,4% à 42,1 M€. Cette performance s’explique notamment par le succès de titres récents tels que Hell is Us, ainsi que par les lancements de Cricket 26 et Rennsport sur le trimestre. Sur le T3, le Catalogue progresse de +39,9% à 13,7 M€.

À l’inverse, la performance du back catalogue s’avère plus décevante. L’activité recule légèrement de -5,5% sur 9 mois à 40,2 M€, avec une contraction plus marquée au T3 (-21,8% à 12,2 M€), traduisant un essoufflement des ventes sur les titres plus matures.

Rebond d’activité au T3 chez Bigben

Le segment Bigben Audio-Vidéo / Telco affiche sur le T3 un chiffre d’affaires de 38,2 M€, en croissance de +9,9% y/y. Cette performance repose sur la surperformance de l’activité Telco, notamment en décembre, portée par le succès des gammes Force Play et Force Power. L’activité Accessoires Mobiles atteint ainsi 28,3 M€, en hausse de +11,9%. En parallèle, l’Audio-Vidéo progresse légèrement à 9,8 M€, contre 9,4 M€ l’an dernier, avec une croissance de +11,1% de l’activité Audio, soutenue par les bonnes ventes du nouveau baladeur K7.

Perspectives

Pour la fin de l’exercice 2025/26, le groupe anticipe une activité toujours contrastée. Chez Nacon, le dernier trimestre devrait être soutenu par un calendrier éditorial plus dense, avec plusieurs sorties majeures prévues, tandis que le Back Catalogue est attendu à un niveau comparable à celui de 2024/25. L’activité Accessoires demeure marquée par un manque de visibilité aux États-Unis, même si l’Europe devrait bénéficier des ventes liées à la Switch 2 et au lancement de nouveaux produits gaming. Du côté de Bigben Audio-Vidéo / Telco, la direction anticipe une poursuite de la croissance, portée par l’élargissement des gammes Force, la diversification des canaux de distribution et le lancement de nouveaux produits Thomson, conduisant le groupe à confirmer une trajectoire de croissance sur l’exercice malgré un environnement toujours incertain.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et abaissons notre objectif de cours à 1,5€ (vs 2,0€ précédemment) sur le titre.