Bigben Interactive se reprend au deuxième trimestre 2025-2026

(AOF) - Sur la période de juillet à septembre, son deuxième trimestre 2025-2026, Bigben Interactive a généré un chiffre d’affaires de 79 millions d’euros, en hausse de 1,3%, après un repli de 2,4% sur les trois mois précédents. L’activité a été soutenue par la division Jeux (+31,7%), alors que la division Audio-Video/Telco a été affectée par un marché du smartphone atone avec des revenus en hausse de seulement 2,4%. Cette dernière devrait toutefois se reprendre au second semestre grâce à la sortie de nouveaux produits.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires du groupe est en très léger repli de 0,3%, à 135,4 millions d'euros.

Bigben Interactive a réaffirmé " sa trajectoire de croissance pour l'année en cours ".

