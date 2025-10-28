 Aller au contenu principal
Bigben Interactive se reprend au deuxième trimestre 2025-2026
information fournie par AOF 28/10/2025 à 07:10

(AOF) - Sur la période de juillet à septembre, son deuxième trimestre 2025-2026, Bigben Interactive a généré un chiffre d’affaires de 79 millions d’euros, en hausse de 1,3%, après un repli de 2,4% sur les trois mois précédents. L’activité a été soutenue par la division Jeux (+31,7%), alors que la division Audio-Video/Telco a été affectée par un marché du smartphone atone avec des revenus en hausse de seulement 2,4%. Cette dernière devrait toutefois se reprendre au second semestre grâce à la sortie de nouveaux produits.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires du groupe est en très léger repli de 0,3%, à 135,4 millions d'euros.

Bigben Interactive a réaffirmé " sa trajectoire de croissance pour l'année en cours ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

BIGBEN INTERACTIVE
1,136 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

