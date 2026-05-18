BIGBEN INTERACTIVE SA -- Prelim-Full Year (87691564)
Valeurs associées
|0,3910 EUR
|Euronext Paris
|+0,51%
A lire aussi
-
Deux hommes et une femme soupçonnés d'être impliqués dans la fusillade ayant fait deux morts et six blessés à Nice la semaine dernière, en lien avec le narcobanditisme, ont été mis en examen et placés en détention provisoire, annonce le procureur de Marseille lors ... Lire la suite
-
Elon Musk a perdu son retentissant procès en Californie contre OpenAI: le milliardaire accusait les créateurs de ChatGPT d'avoir détourné ses dons et leur vocation non lucrative originelle pour bâtir un géant commercial de l'IA, mais sa plainte est prescrite, a ... Lire la suite
-
Les ministres des Finances du G7 sont réunis à Paris pour deux jours, afin de tenter de rapprocher leurs positions face aux répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient, et s'affranchir de la dépendance aux minerais critiques chinois. "On va montrer que ... Lire la suite
-
Deux hommes et une femme soupçonnés d'être impliqués dans la fusillade ayant fait deux morts et six blessés à Nice la semaine dernière ont été mis en examen et placés en détention provisoire, nouvelle affaire illustrant les "guerres de territoires" liées au narcobanditisme. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|7 987,49
|+0,44%
|112,48
|+5,53%
|80,27
|+2,02%
|140,25
|-5,27%
|1,948
|+11,95%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer