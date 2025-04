BigBen Interactive : Environnement de marché difficile au T4

Publication du CA annuel 2024/25

Bigben a publié un CA T4 de 64,5 M€, en recul de -7,7% par rapport à l’exercice précédent. Sur l’année, le chiffre d’affaires ressort à 288,0 M€, en baisse de -1,4% et en dessous de nos attentes.

Par ailleurs, Nacon a publié un CA T4 de 38,0 M€, en baisse de -10,3% y/y, et également inférieur à nos attentes.

Pour rappel, les précédentes anticipations du groupe étaient 1/un chiffre d’affaires en légère progression ainsi 2/qu’un résultat opérationnel potentiellement en retrait par rapport à 2023/24.

Une fin d’exercice en contraction côté Nacon

Comme évoqué dans notre flash dédié, Nacon a réalisé sur l’exercice 2024/25 un CA de 167,9 M€ (+0,1%). Le segment Jeux enregistre une baisse de son activité de -3,8% à 97,1 M€ au terme de l’exercice 2024/25.

Le Back Catalogue ressort en croissance de +31,2% à 58,6 M€, grâce à la bonne performance des titres sortis sur l’exercice précédent (notamment Robocop : Rogue City). Au T4, cette hausse s’est intensifiée avec une croissance de +46,5% pour un chiffre d’affaires de 16,1 M€.

La dynamique du Catalogue est contrastée. L’activité est en net repli de -35,8 % sur le T4 à 9,9 M€, pénalisée par une actualité éditoriale faible (Rugby25, Ambulance Life) ainsi qu’une base de comparaison difficile marquée par les sorties de Robocop : Rogue City, Welcome to Paradize et Taxi Life. Sur l’année, les revenus du segment s’établissent à 38,4 M€, soit une baisse de -27,4%.

Du côté de Bigben, le segment Audio-Vidéo/Telco a enregistré une baisse prononcée sur le T4, avec un chiffre d’affaires en recul de -8,5% à 26,4 M€. Sur l’ensemble de l’exercice, cette division ressort en recul de -3,4% à 120,1 M€.

Perspectives et estimations

Nacon reste confiant pour l’exercice 2025/26. Le groupe anticipe un fort rebond de l’activité dès le S1, soutenu par un line-up éditorial ambitieux d’une dizaine de jeux (Hell is Us, Dragonkin, Edge of Memories, Rennsport), et une poursuite de la bonne dynamique des Accessoires.

Côté Bigben, dans un marché toujours complexe, le groupe continuera sa stratégie de diversification produit et de distribution étendue.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 2,9€.