Bigben Interactive à la peine après une activité trimestrielle en recul

(AOF) - Bigben Interactive (-5,44% à 1,39 euro) affiche la plus forte baisse du marché SRD après avoir déclaré un chiffre d’affaires du troisième trimestre en recul de 6,8% à 87,7 millions d’euros. Le spécialiste de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming prévoit désormais de réaliser un chiffre d’affaires en légère progression en 2024/2025 par rapport à l’exercice dernier avec un résultat opérationnel qui pourrait être en baisse. Le chiffre d'affaires sur 9 mois est en hausse de 0,6% à 223,6 millions d'euros.

Le premier semestre 2025-2026 est "attendu en forte progression" du fait de plusieurs facteurs favorables à l'activité de sa division Nacon, dont la contribution des lancements des jeux et accessoires qui n'ont pas été réalisés en 2024-2025, une activité Back Catalogue qui "restera bien orientée", une actualité éditoriale "soutenue" avec une dizaine de jeux et l'arrivée de la console Nintendo SwitchTM 2 "pour laquelle Nacon dispose déjà de jeux compatibles et d'une gamme complète d'accessoires".

Bigben Interactive dévoilera, le 28 avril prochain après bourse, son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024/25.

