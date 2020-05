Bigben : "Evolution contrastée du Gaming et de l'Audio/Telco"

Publication des résultats 2019/20

Bigben fait suite à la publication de son chiffre d'affaires 2019/20 à 263,5 M€ et communique des résultats en ligne avec nos attentes. L'EBE ressort à 52,5 M€ (vs 52,2 M€e (estimé) et 44,9 M€ en 18/19) et le ROC à 23,7 M€ (vs 23,7 M€e et 21,7 M€ en 18/19), soit une MOC de 9,0% (vs 8,9% en 18/19). Les deux principales activités ne suivent pas la même trajectoire avec un EBE Gaming de 48,4 M€ (+45%) et un EBE Audio /Telco de 4,1 M€ (-64,3%) compte tenu de tendances de marché qui se sont accentuées pendant le confinement (bonne dynamique des jeux en ligne et attentisme sur les accessoires mobiles). La société ne propose pas de dividende cette année.

Recommandation

Suite à l'actualisation de nos modèles, notre objectif de cours passe de 15,00 € à 18,00 € et notre recommandation reste à Achat.