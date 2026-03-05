 Aller au contenu principal
Bigben, Capgemini, Danone, GL Events, Soitec... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 05/03/2026 à 09:03

(AOF) - Bigben Interactive

Bigben Interactive a annoncé avoir obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation auprès du président du Tribunal de commerce de Lille Métropole. Le 25 février dernier, la société, dont le titre avait été suspendu, avait indiqué qu'elle allait déposer une requête aux fins d'ouverture d'une procédure amiable de conciliation auprès du président du tribunal.

Capgemini

Capgemini a annoncé la prolongation, pour une durée de 5 ans, de son partenariat avec McDonald's Corporation. L'objectif est d'accompagner le géant américain dans le déploiement de plateformes modernes et évolutives pour des expériences clients et équipiers enrichies, et en ligne avec la stratégie "Accelerating the Arches". McDonald's vise notamment à atteindre 250 millions d'utilisateurs actifs de son programme de fidélité sur 90 jours.

Danone

Danone lance aujourd'hui la nouvelle phase de sa feuille de route en matière de durabilité et de santé, avec de nouvelles ambitions à l'horizon 2030. S'appuyant sur les progrès réalisés vers ses objectifs 2025, cette nouvelle phase consolide la stratégie du groupe pour soutenir sa résilience à long terme, sa compétitivité et sa croissance durable. Dans les cinq prochaines années, Danone concentrera ses efforts sur trois priorités inchangées : la santé par l'alimentation, la nature et les collaborateurs & communautés.

Europlasma

Europlasma annonce que Valdunes Industries a été sélectionnée pour équiper les trains d'une société de transport public en Amérique latine. Le contrat pluriannuel porte sur 720 roues. La société exploite un vaste réseau ferroviaire de transport de voyageurs constituant l'un des principaux réseaux de transport en Amérique latine.

GL Events

En 2025, GL events a généré un chiffre d'affaires de 1,721 milliards d'euros en croissance de 5% et de 7% à changes constants. Cette performance s'explique par plusieurs facteurs clés, dont la résilience et la diversification du modèle économique du groupe à travers l'ensemble de ses activités. Grâce à ses investissements et à une gestion rigoureuse des coûts, le groupe poursuit l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle. L'Ebitda progresse de 8% en 2025 à 250 MEUR, soit une marge de 14,5% en hausse de 30 points de base. Le ROC du groupe est en hausse de 16% et atteint 176 MEUR. Cette réussite opérationnelle se traduit également par une amélioration continue du ROCE de 1,9 point vs 2024 et +2,8 points vs 2023.La dette s'élève à 471 MEUR, soit une baisse de 46 MEUR. Le résultat net part du Groupe 2025 est en croissance de 12% à 86 MEUR.

Immobilière Dassault

Les revenus locatifs d'Immobilière Dassault se sont élevés à 34,5 millions d'euros au cours de l'exercice 2025, en hausse de 15,8% par rapport à l'exercice 2024. A périmètre constant, les revenus progressent de 9%, portés notamment par l'évolution favorable des indices de révision des loyers mais aussi par l'effet des nouveaux baux signés. Le résultat opérationnel courant s'établit à 31,9 MEUR, en hausse de 19,1% par rapport à 2024, évolution liée à la hausse des revenus locatifs.

Marie Brizard Wine and Spirits

Marie Brizard Wine and Spirits et Flor de Caña annoncent la signature d'un accord de distribution exclusive portant sur la gamme de rhums Flor sur le marché français. A compter du 16 mars 2026, MBWS assurera dans le cadre de ce partenariat la distribution de l'ensemble de la gamme Flor de Caña. La gamme Flor de Caña est composée des références coeur de gamme 4 ans, 12 ans, 14 ans et 18 ans d'âge, les références de prestige comme les cuvées 25 ans ou 30 ans - V Generaciones, ainsi que des innovations de boissons spiritueuses à base de rhum, notamment Coco et Spresso.

Soitec

Soitec a signé un accord pluriannuel avec l'américain Skyworks Solutions. L'objectif : sécuriser la production de plaques POI (Piezoelectric-On-Insulator) de pointe et garantir à Skyworks un approvisionnement fiable sur le long terme pour répondre à ses besoins futurs. Cet accord prolonge la collaboration de longue date entre les deux entreprises. Soitec fournira des plaques POI destinées à la plateforme Sky5 de Skyworks, conçue pour répondre aux fortes exigences radiofréquences (RF) des smartphones 5G.

STMicroelectronics

STMicroelectronics commercialise un nouveau microcontrôleur d'entrée de gamme. Basée sur un coeur Cortex-M33 et une technologie de gravure en 40nm, cette nouvelle génération promet plus de performances, davantage de mémoire et un coût optimisé pour alimenter des objets intelligents.

Valeurs associées

BIGBEN INTERACTIVE
0,3000 EUR Euronext Paris -5,06%
CAPGEMINI
106,5500 EUR Euronext Paris -0,51%
DANONE
70,5800 EUR Euronext Paris -0,51%
EUROPLASMA
0,0342 EUR Euronext Paris +1,48%
GL EVENTS
32,6000 EUR Euronext Paris +3,66%
IMMOB DASSAULT
50,8000 EUR Euronext Paris +0,40%
MARIE BRIZARD
2,7400 EUR Euronext Paris 0,00%
SOITEC
42,7100 EUR Euronext Paris +0,87%
STMICROELECTRONICS
29,2000 EUR Euronext Paris +5,24%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/03/2026 à 09:03:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

