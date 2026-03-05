Bigben, Capgemini, Danone, GL Events, Soitec... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bigben Interactive

Bigben Interactive a annoncé avoir obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation auprès du président du Tribunal de commerce de Lille Métropole. Le 25 février dernier, la société, dont le titre avait été suspendu, avait indiqué qu'elle allait déposer une requête aux fins d'ouverture d'une procédure amiable de conciliation auprès du président du tribunal.

Capgemini

Capgemini a annoncé la prolongation, pour une durée de 5 ans, de son partenariat avec McDonald's Corporation. L'objectif est d'accompagner le géant américain dans le déploiement de plateformes modernes et évolutives pour des expériences clients et équipiers enrichies, et en ligne avec la stratégie "Accelerating the Arches". McDonald's vise notamment à atteindre 250 millions d'utilisateurs actifs de son programme de fidélité sur 90 jours.

Danone

Danone lance aujourd'hui la nouvelle phase de sa feuille de route en matière de durabilité et de santé, avec de nouvelles ambitions à l'horizon 2030. S'appuyant sur les progrès réalisés vers ses objectifs 2025, cette nouvelle phase consolide la stratégie du groupe pour soutenir sa résilience à long terme, sa compétitivité et sa croissance durable. Dans les cinq prochaines années, Danone concentrera ses efforts sur trois priorités inchangées : la santé par l'alimentation, la nature et les collaborateurs & communautés.

Europlasma

Europlasma annonce que Valdunes Industries a été sélectionnée pour équiper les trains d'une société de transport public en Amérique latine. Le contrat pluriannuel porte sur 720 roues. La société exploite un vaste réseau ferroviaire de transport de voyageurs constituant l'un des principaux réseaux de transport en Amérique latine.

GL Events

En 2025, GL events a généré un chiffre d'affaires de 1,721 milliards d'euros en croissance de 5% et de 7% à changes constants. Cette performance s'explique par plusieurs facteurs clés, dont la résilience et la diversification du modèle économique du groupe à travers l'ensemble de ses activités. Grâce à ses investissements et à une gestion rigoureuse des coûts, le groupe poursuit l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle. L'Ebitda progresse de 8% en 2025 à 250 MEUR, soit une marge de 14,5% en hausse de 30 points de base. Le ROC du groupe est en hausse de 16% et atteint 176 MEUR. Cette réussite opérationnelle se traduit également par une amélioration continue du ROCE de 1,9 point vs 2024 et +2,8 points vs 2023.La dette s'élève à 471 MEUR, soit une baisse de 46 MEUR. Le résultat net part du Groupe 2025 est en croissance de 12% à 86 MEUR.

Immobilière Dassault

Les revenus locatifs d'Immobilière Dassault se sont élevés à 34,5 millions d'euros au cours de l'exercice 2025, en hausse de 15,8% par rapport à l'exercice 2024. A périmètre constant, les revenus progressent de 9%, portés notamment par l'évolution favorable des indices de révision des loyers mais aussi par l'effet des nouveaux baux signés. Le résultat opérationnel courant s'établit à 31,9 MEUR, en hausse de 19,1% par rapport à 2024, évolution liée à la hausse des revenus locatifs.

Marie Brizard Wine and Spirits

Marie Brizard Wine and Spirits et Flor de Caña annoncent la signature d'un accord de distribution exclusive portant sur la gamme de rhums Flor sur le marché français. A compter du 16 mars 2026, MBWS assurera dans le cadre de ce partenariat la distribution de l'ensemble de la gamme Flor de Caña. La gamme Flor de Caña est composée des références coeur de gamme 4 ans, 12 ans, 14 ans et 18 ans d'âge, les références de prestige comme les cuvées 25 ans ou 30 ans - V Generaciones, ainsi que des innovations de boissons spiritueuses à base de rhum, notamment Coco et Spresso.

Soitec

Soitec a signé un accord pluriannuel avec l'américain Skyworks Solutions. L'objectif : sécuriser la production de plaques POI (Piezoelectric-On-Insulator) de pointe et garantir à Skyworks un approvisionnement fiable sur le long terme pour répondre à ses besoins futurs. Cet accord prolonge la collaboration de longue date entre les deux entreprises. Soitec fournira des plaques POI destinées à la plateforme Sky5 de Skyworks, conçue pour répondre aux fortes exigences radiofréquences (RF) des smartphones 5G.

STMicroelectronics

STMicroelectronics commercialise un nouveau microcontrôleur d'entrée de gamme. Basée sur un coeur Cortex-M33 et une technologie de gravure en 40nm, cette nouvelle génération promet plus de performances, davantage de mémoire et un coût optimisé pour alimenter des objets intelligents.