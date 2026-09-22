Bigben avance dans sa restructuration financière

Bigben Interactive a détaillé son plan de restructuration financière dans le cadre de sa sauvegarde accélérée.

L'opération prévoit jusqu'à 60 millions d'euros de liquidités nouvelles, dont 35 millions issus de la cession de Bigben Connected et jusqu'à 25 millions via une augmentation de capital.

En parallèle, 47,2 millions d'euros de créances doivent être convertis en actions et 26 millions en obligations remboursables en actions (ORAR).

Ces opérations entraîneront une dilution significative des actionnaires existants.

Bigben participera également à la restructuration de Nacon, dont il détient 56,72% du capital, via une garantie de 16 millions d'euros et la conversion d'environ 19,5 millions de créances intragroupe en actions Nacon.