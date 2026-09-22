 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bigben avance dans sa restructuration financière
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 18:14
Ajouter Boursorama à vos sources

Bigben Interactive a détaillé son plan de restructuration financière dans le cadre de sa sauvegarde accélérée.

L'opération prévoit jusqu'à 60 millions d'euros de liquidités nouvelles, dont 35 millions issus de la cession de Bigben Connected et jusqu'à 25 millions via une augmentation de capital.

En parallèle, 47,2 millions d'euros de créances doivent être convertis en actions et 26 millions en obligations remboursables en actions (ORAR).

Ces opérations entraîneront une dilution significative des actionnaires existants.

Bigben participera également à la restructuration de Nacon, dont il détient 56,72% du capital, via une garantie de 16 millions d'euros et la conversion d'environ 19,5 millions de créances intragroupe en actions Nacon.

Valeurs associées

BIGBEN INTERACTIVE
0,1130 EUR Euronext Paris -6,61%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
    information fournie par AFP 23.09.2026 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, soutenues par le recul des prix de l'énergie, le pétrole Brent évoluant sous le seuil symbolique de 100 dollars le baril. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,43%, Francfort 0,21%, Londres ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 23.09.2026 08:56 

    * BNP PARIBAS BNPP.PA - La banque française a déclaré mardi être en bonne voie pour enregistrer une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action entre 2025 et 2028, grâce à une rentabilité accrue dans le cadre de son plan 2030. * EXOR EXOR.AS - La holding ... Lire la suite

  • M6 : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    M6 : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.09.2026 08:53 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Vendanges au Château Coutet à Saint-Emilion, en Gironde, le 7 septembre 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Sur le plateau prisé de Saint-Émilion, un domaine multiséculaire à "contre-courant"
    information fournie par AFP 23.09.2026 08:52 

    Sur le plateau calcaire de Saint-Émilion, entourée de prestigieuses propriétés, une famille de viticulteurs préserve ses méthodes ancestrales et défend des choix "à contre-courant", dont elle récolte les fruits en pleine crise viticole et climatique. "On peut nous ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,77 +0,22%
HAFFNER ENERGY
0,644 +1,10%
CAC 40
8 181,46 +0,33%
2CRSI
29,84 +1,63%
SOITEC
152 -0,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank