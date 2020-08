Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie-Tikhanoskaïa appelle à manifester pour un nouveau dépouillement Reuters • 14/08/2020 à 11:26









MOSCOU, 14 août (Reuters) - Svetlana Tikhanuskaïa, candidate de l'opposition biélorusse à l'élection présidentielle du 9 août réfugiée en Lituanie, a appelé vendredi les électeurs à signer une pétition en ligne pour réclamer un nouveau décompte des voix et une enquête officielle sur le scrutin. Dans une vidéo postée sur YouTube, elle réclame aussi l'arrêt des violences qui ont marqué les manifestations des derniers jours dans son pays d'origine et invite tous les maires biélorusses à organiser des rassemblements pacifiques ce week-end. Le président sortant, Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, a été réélu dimanche avec près de 80% des voix selon les résultats officiels mais l'opposition dénonce un scrutin entaché de fraudes massives. Les autorités biélorusses ont libéré vendredi des manifestants arrêtés ces derniers jours et ont présenté des excuses publiques. (Alexander Marrow et Maria Kiselyova, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

