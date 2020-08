Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie-Réélection contestée de Loukachenko, l'opposition réprimée Reuters • 10/08/2020 à 12:00









* Victoire écrasante de Loukachenko selon des résultats officiels * L'opposition dénonce une fraude massive * Affrontements nocturnes, la police réprime des manifestations (Actualisé tout du long avec réaction de l'opposition, précisions) par Andrei Makhovsky MINSK, 10 août (Reuters) - Le président sortant de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a été reconduit pour un sixième mandat, a annoncé lundi la commission électorale au lendemain d'un scrutin dénoncé comme frauduleux par l'opposition lors de manifestations réprimées par les forces de l'ordre. La Commission électorale centrale a annoncé lundi que, selon des résultats préliminaires, le président sortant avait recueilli 80% des suffrages lors de la présidentielle de dimanche, contre 9,9% des voix pour sa principale opposante, Svetlana Tikhanouskaïa. Cette dernière, une ex-professeure d'anglais sortie de l'ombre après l'arrestation au mois de mai de son mari, le blogueur Sergueï Tikhanouski, qui briguait la présidence, a annoncé lundi qu'elle ne reconnaissait pas ces résultats officiels. Elle a déclaré à la presse à Minsk qu'elle considérait avoir remporté elle-même cette élection, à ses yeux entachée de fraudes massives, et son équipe a demandé un nouveau décompte des bulletins dans les bureaux de vote où des problèmes ont été identifiés. Aucun scrutin organisé en Biélorussie depuis 1995 n'a été considéré comme libre et équitable par des observateurs étrangers. La commission électorale interdit à l'opposition de procéder à son propre décompte des voix et la dernière campagne présidentielle a été marquée par l'ouverture d'enquêtes criminelles à l'encontre de plusieurs candidats d'opposition, dont certains ont été incarcérés. Alexandre Loukachenko, âgé de 65 ans, mène le pays d'une main de fer depuis 1994 mais s'est trouvé confronté ces derniers mois à une vague de contestation de sa gestion de l'épidémie de COVID-19, des atteintes régulières aux droits de l'homme de la part des autorités et de la situation économique dégradée du pays. RETOUR AU CALME LUNDI Après un regain de mobilisation dans le sillage de la publication de sondages réalisés à la sortie des urnes lui président une victoire écrasante, le calme était revenu lundi matin dans les rues de Minsk et d'autres grandes villes. Des milliers de personnes étaient descendues dans les rues de la capitale dimanche soir pour afficher leur solidarité avec l'opposition et dénoncer un scrutin sans légitimité. Certains manifestants ont érigé des barricades et la police a utilisé des canons à eau, des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour les disperser. Selon l'association de défense des droits de l'homme Spring 96, au moins une personne est morte après avoir été percutée par un fourgon de police lors des heurts de dimanche soir à Minsk, dans un accident qui a également fait une dizaine de blessés. Les autorités biélorusses ont précisé que les affrontements de la soirée n'avaient fait aucun mort et fait état de dix policiers blessés. Une répression musclée des manifestations pourrait nuire aux tentatives d'Alexandre Loukachenko d'améliorer ses relations avec l'Occident alors qu'une rupture est survenue avec la Russie, traditionnelle alliée de la Biélorussie, qui a tenté de la pousser à renforcer leur union économique et politique. Les meetings de campagne de Svetlana Tikhanouskaïa ont rassemblé des foules sans précédent depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. D'après des associations de défense des droits de l'homme, quelque 1.300 personnes ont été arrêtées avant l'élection sur fond de durcissement de l'attitude des autorités, parmi lesquelles des observateurs électoraux indépendants et des membres de l'équipe de campagne de Tikhanouskaïa. Après avoir voté, Alexandre Loukachenko avait qualifié dimanche de rumeurs et d'accusations fantaisistes les craintes de répression exprimées par certains. (Andreï Makhovsky, avec Vasily Fedosenko; version française Henri-Pierre André, Nicolas Delame, Jean Terzian et Myriam Rivet, édité par Marc Angrand)

