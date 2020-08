Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie-Nouvelle nuit d'échauffourées après le départ de Tikhanouskaïa Reuters • 12/08/2020 à 00:59









MINSK, 12 août (Reuters) - Des échauffourées ont éclaté pour une troisième soirée consécutive mardi dans la capitale biélorusse Minsk malgré l'appel au calme de l'opposante Svetlana Tikhanouskaïa, qui s'est réfugiée en Lituanie avec ses enfants, après la réélection contestée dimanche du président sortant Alexandre Loukachenko. Les forces de sécurité ont tiré des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes pour disperser les milliers de manifestants qui étaient à nouveau descendus dans la rue pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une fraude d'Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994. Un journaliste de Reuters a vu les forces de sécurité procéder à l'arrestation de dizaines de personnes et violenter des manifestants dans la rue. Les forces de sécurité ont aussi brisé des vitres de voitures pour en sortir de force les passagers et les attaquer, a rapporté un autre témoin. Au moins deux photographes de presse ont été attaqués et leurs appareils photo endommagés. Des klaxons ont résonné dans la capitale par solidarité avec l'opposition, alors que les contestataires scandaient "Va-t'en !". La Commission européenne a fait savoir mardi qu'elle réexaminait ses relations avec la Biélorussie "en raison des événements malheureux en relation avec l'élection présidentielle de dimanche". A Vilnius, le gouvernement lituanien a déclaré que Svetlana Tikhanouskaïa semblait avoir été soumise à des pressions du pouvoir biélorusse. L'ex-candidate à la présidence, âgée de 37 ans, a démenti avoir été contrainte de quitter la Biélorussie. (Andreï Makhovsky; version française Jean Terzian)

