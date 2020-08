Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie-"Nous sommes du côté des manifestants", dit Merkel Reuters • 19/08/2020 à 15:32









BERLIN, 19 août (Reuters) - La chancelière allemande Angela Merkel a exprimé mercredi son soutien aux manifestants biélorusses qui contestent la réélection du président Alexandre Loukachenko. "Nous ne doutons pas qu'il y ait eu des fraudes massives lors de la présidentielle", a-t-elle déclaré à l'issue d'un sommet européen extraordinaire consacré à la situation en Biélorussie. "Pour nous, il est clair que la Biélorussie doit trouver sa propre voie. Cela doit se faire par le dialogue et il ne doit y avoir aucune intervention extérieure", a ajouté la chancelière. (Madeline Chambers et Thomas Escritt, version française Jean-Philippe Lefief)

