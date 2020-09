Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie-Le président Loukachenko doit partir-Macron au JDD Reuters • 27/09/2020 à 09:58









PARIS, 27 septembre (Reuters) - Le président biélorusse Alexandre Loukashenko doit accepter la logique de la démocratie et quitter le pouvoir, a déclaré le président français Emmanuel Macron au Journal du dimanche. L'ancienne République soviétique, alliée proche de la Russie, est secouée par des manifestations depuis l'annonce de la victoire d'Alexandre Loukachenko à l'élection présidentielle du 9 août. Plus de 12.000 manifestants ont été arrêtés depuis l'élection dont l'opposition estime que le résultat a été truqué. "Ce qui se passe en Biélorussie, c'est une crise de pouvoir, un pouvoir autoritaire qui n'arrive pas à accepter la logique de la démocratie et qui s'accroche par la force", a dit Emmanuel Macron au JDD. "Il est clair que Loukachenko doit partir." Le chef de la diplomatie biélorusse a accusé samedi les puissances occidentales de tenter de semer "le chaos et l'anarchie" dans l'ancienne République soviétique. L'Union européenne a fait savoir jeudi qu'elle ne reconnaissait pas la légitimité d'Alexandre Loukachenko, dénonçant un scrutin "ni libre ni équitable". La Russie a rétorqué que cette décision constituait une ingérence indirecte dans les affaires du pays. (Gilles Guillaume et Matthias Blamont)

