Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie-La Pologne juge les propos de Loukachenko inacceptables Reuters • 28/08/2020 à 11:36









VARSOVIE, 28 août (Reuters) - Les commentaires du président biélorusse Alexandre Loukachenko sur un supposé complot organisé par Varsovie pour s'emparer d'une partie de la Biélorussie sont inacceptables, a déclaré vendredi Krzysztof Szczerski, l'un des collaborateurs du président polonais. Les relations entre Varsovie et Minsk se sont récemment tendues après que Loukachenko a suggéré, selon l'agence de presse Belta, que la Pologne prévoyait de reprendre la région de Grodno à la frontière lituanienne en cas d'effondrement de la Biélorussie. Jeudi, la Pologne a convoqué l'ambassadeur de Biélorussie pour protester contre des "accusations infondées". "Ces commentaires sont inacceptables. Personne n'a de telles intentions en Pologne et c'est de la propagande", a déclaré Krzysztof Szczerski à la radio publique, ajoutant que la situation en Biélorussie se détériorait. Alors que le Kremlin semble prêt à intervenir par la force en Biélorussie, il a indiqué qu'il était désormais crucial de connaître la réaction de l'Europe occidentale qui, jusqu'à présent, a agi avec prudence. L'agence de presse Belta a rapporté jeudi soir que le ministère biélorusse des Affaires étrangères avait convoqué le chargé d'affaires polonais pour protester contre les tentatives d'ingérence de la Pologne dans les affaires intérieures du pays. (Agnieszka Barteczko; version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.