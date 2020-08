Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie-L'opposante Tikhanouskaïa appelle à la grève pour pousser à une nouvelle élection Reuters • 21/08/2020 à 08:22









MINSK, 21 août (Reuters) - L'opposante biélorusse Svetlana Tikhanouskaïa a exhorté vendredi ses partisans à intensifier les grèves dans les usines pour forcer le dirigeant Alexander Lukashenko à organiser une nouvelle élection présidentielle. "Je vous demande de continuer et d'étendre les grèves", a dit la principale candidate de l'opposition dans une allocution vidéo. "Ne vous laissez pas berner par les intimidations." La Biélorussie est confronté à la plus grave crise politique depuis l'effondrement de l'Union soviétique, des dizaines de milliers de manifestants exprimant dans les rues leur mécontentement avec la réélection d'Alexander Lukashenko lors des élections présidentielles du 9 août, qu'ils jugent truquées. Lukashenko a rejeté la tenue d'une nouvelle élection malgré le vaste mouvement de contestation. (Andrey Makhovsky à Minsk et Olzhas Auyezov à Almaty, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)

