Biélorussie-L'opposante Tikhanoskaïa appelle l'UE à ne pas reconnaître les résultats de l'élection

par Andrei Makhovsky MINSK, 19 août (Reuters) - L'opposante biélorusse Svetlana Tikhanoskaïa, qui s'est réfugiée en Lituanie, a appelé mercredi les dirigeants de l'Union européenne à respecter le choix du peuple biélorusse et à ne pas reconnaître les résultats de l'élection présidentielle du 9 août dernier. "Je vous demande de ne pas reconnaître ces élections frauduleuses", a dit l'ancienne candidate, dans une vidéo diffusée le jour de la tenue d'un sommet extraordinaire pendant lequel les dirigeants de l'UE débattront de la crise en Biélorussie. "M. Loukachenko a perdu toute légitimité aux yeux de notre nation et du monde", a ajouté l'opposante qui demande la tenue d'une nouvelle élection sous supervision internationale. L'UE avait déjà exprimé sa volonté d'adopter des sanctions contre les dirigeants responsables de la fraude électorale et de la répression des manifestations dans le pays. De son côté, la ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linde a suggéré d'organiser une visite à Minsk dans le cadre de sa future présidence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Le président russe Vladimir Poutine, qui avait proposé une aide militaire à son homologue biélorusse, a mis en garde mardi Angela Merkel et Emmanuel Macron contre toute tentative d'ingérence étrangère en Biélorussie. (Andrei Makhovsky, Maria Kiselyova, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

