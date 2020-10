Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie et Russie se disent prêts à agir ensemble contre les menaces Reuters • 24/10/2020 à 20:46









MOSCOU, 24 octobre (Reuters) - Le président biélorusse Alexander Loukachenko a dit samedi au Secrétaire d'État américain Mike Pompeo lors d'un entretien téléphonique que la Biélorussie et la Russie étaient prêtes à répliquer ensemble aux menaces extérieures, ont déclaré des agences russes citant des médias publics biélorusses. Alexander Loukachenko, qui s'accroche le pouvoir en Biélorussie malgré d'importantes manifestations ces dernières semaines pour réclamer sa démission, fait face à la perspective d'une grève nationale qui pourrait commencer lundi à la suite d'un ultimatum lancé par les leaders de l'opposition. Alexander Lukashenko n'a pas fait savoir s'il tiendrait compte de cet ultimatum. Les protestations contre son règne depuis 26 ans à la tête du pays ont commencé après les résultats contestés de sa réélection à la présidence le 9 août, ses opposants estimant le scrutin truqué. La crise que traverse le pays a rapproché Alexander Loukachenko de son traditionnel allié russe. Après de violentes répressions contre les manifestants à Minsk comme dans d'autres villes biélorusses, Washington a imposé des sanctions à des responsables biélorusses. Des manifestants ont une nouvelle fois défilé samedi dans les rues de Minsk, d'après les médias biélorusses. "La Russie n'interfère pas dans les affaires intérieures de la Biélorussie. Dans le même temps, les deux pays sont prêts à répondre conjointement aux menaces extérieures qui émergents", a déclaré l'agence de presse russe Inter fax, citant la télévision publique biélorusse. (Polina Ivanova et Matthias Williams, version française Matthieu Protard)

