Biélorussie-Des manifestants interpellés après des heurts avec la police

MOSCOU, 11 octobre (Reuters) - Une cinquantaine de manifestants ont été interpellés dimanche à Minsk, capitale de la Biélorussie, après des heurts avec la police, a rapporté l'agence de presse Interfax, citant des témoins. La Biélorussie, une ancienne république soviétique de 9,5 millions d'habitants, a été le théâtre de manifestations massives et de grèves depuis l'élection présidentielle contestée du 9 août remportée par le sortant Alexandre Loukachenko. L'opposition dénonce un scrutin truqué. (Gabrielle Tétrault-Farber, version française Gwénaëlle Barzic)

