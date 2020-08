Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie-Décès d'un manifestant qui tenait un engin explosif-police Reuters • 11/08/2020 à 00:52









MINSK, 11 août (Reuters) - Au moins une personne est morte lors de heurts entre manifestants et forces de l'ordre lundi en Biélorussie après que l'opposition a accusé le président Alexandre Loukachenko d'avoir truqué l'élection présidentielle de dimanche dont il a été donné large vainqueur. La police a fait usage de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes pour disperser des milliers de manifestants réunis dans la capitale Minsk pour une deuxième nuit consécutive, à nouveau marquée par des échauffourées. Un manifestant est mort à Minsk après qu'un engin explosif non identifié a explosé entre ses mains alors qu'il tentait de lancer l'engin en direction des forces de l'ordre, a rapporté la police. Une trentaine de personnes ont été interpellées. La presse locale a fait état de troubles dans d'autres villes du pays. (Andreï Makhovsky; version française Jean Terzian)

