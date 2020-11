Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biden se félicite des progrès de Pfizer et souligne l'importance du port du masque Reuters • 09/11/2020 à 21:12









(Titre répété) WILMINGTON, Delaware, 9 novembre (Reuters) - Joe Biden s'est félicité lundi du résultat encourageant des essais du candidat vaccin contre le COVID-19 de Pfizer PFE.N , tout en soulignant l'importance du port du masque, qui pourrait selon lui "rassembler le pays". Plusieurs mois seront encore nécessaires pour que ce vaccin soit distribué largement une fois au point, a souligné le président américain élu, lors d'une conférence de presse organisée dans son fief de Wilmington. Ses conseillers ont, selon lui, été informés dimanche soir des progrès de Pfizer. Le laboratoire a annoncé lundi que son vaccin expérimental était efficace à plus de 90% contre le COVID-19, selon les premières données d'une vaste étude. "Alors que nous travaillons à un vaccin sûr et efficace, nous savons que la chose la plus efficace que nous pouvons faire pour enrayer la propagation du COVID c'est de porter un masque", a déclaré Joe Biden, qui a largement condamné l'attitude de Donald Trump à ce sujet pendant la campagne, comme sa gestion de la crise, qui en a été l'un des thèmes principaux. "Nous pouvons sauver des dizaines de milliers de vies si tout le monde porte juste un masque pendant les prochains mois, pas des vies de démocrates ou de républicaines, des vies d'Américains. Alors, je vous en supplie: portez un masque. Faites-le pour vous-même. Faites-le pour votre voisin. Un masque n'est pas une déclaration politique, mais c'est un bon moyen de commencer à rassembler le pays", a-t-il ajouté. Pfizer et son partenaire allemand BioNTech BNTX.O sont les premiers à publier les données encourageantes après l'essai clinique à grande échelle d'un candidat vaccin contre coronavirus. Leurs recherches n'entrent pas dans le cadre de l'opération "Warp Speed" lancée par la Maison Blanche, qui a permis à six autres laboratoires de bénéficier de plusieurs milliards de dollars d'aide publiques. (Simon Lewis, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées BIONTECH SP ADS NASDAQ +13.91% PFIZER NYSE +7.88%