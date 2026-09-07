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BIC vise un CA en croissance annuelle d'environ 3% sur 2026-2030
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 18:13
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(Actualisé avec détails)

BIC BICP.PA a annoncé lundi anticiper un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires organique d'environ 3% sur la période 2026-2030, le fabricant d'articles de papeterie dévoilant son nouveau plan stratégique "Bic to the Future".

"Avec ce plan, nous avons une ambition claire : stimuler la croissance, renforcer notre rentabilité et notre génération de trésorerie, afin de créer de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes", a déclaré dans un communiqué le directeur général du groupe, Rob Versloot.

Selon le communiqué, le plan de transformation de BIC nécessitera des dépenses opérationnelles ciblées d'environ 100 millions d'euros sur la période 2027-2030, principalement concentrées en 2027 et 2028, afin de générer progressivement les bénéfices attendus.

BIC dit également anticiper une marge d'exploitation ajustée supérieure à 15,5% et des flux nets de trésorerie disponible supérieurs à 250 millions d'euros d'ici 2030, avec un cumulé de 900 à 950 millions d'euros sur la période 2027-2030.

À horizon 2030, le groupe prévoit par ailleurs un dividende en croissance, avec un taux de distribution entre 40% et 50% du bénéfice par action ajusté.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

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