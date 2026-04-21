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BIC soumet vote émission de titres avec droit préférentiel, plafond 16 M€
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 17:48

* Actionnaires BIC appelés à voter délégation au conseil d’administration pour décider une ou plusieurs émissions d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription. * Plafond annoncé: 16 millions EUR, délégation proposée pour 26 mois.

* Vote prévu lors de l’assemblée générale mixte du 20 mai 2026. * Commissaires aux comptes signalent absence, dans rapport du conseil, des modalités de détermination du prix d’émission; vote recommandé: contre. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. BIC SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/40B8CF597B57B8A90C93684A79BBD28B02367F6C

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