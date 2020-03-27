Bic réduit son dividende, suspend les rachats d'actions
Reuters•27/03/2020 à 08:08
27 mars (Reuters) - Société BIC SA BICP.PA :
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ, D'UNE PART, DE SUSPENDRE LE PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE BIC JUSQU'À NOUVEL ORDRE
* PROPOSE DE RÉDUIRE LE DIVIDENDE 2019 À 2,45 EUROS PAR ACTION, CONTRE 3,45 EUROS INITIALEMENT PROPOSÉ
* LE DIVIDENDE SERA VOTÉ LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ LE 20 MAI 2020.
* LA SITUATION FINANCIÈRE RESTE SOLIDE AVEC UNE POSITION NETTE DE TRÉSORERIE LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE À 170 MILLIONS D'EUROS À LA MI-MARS
* LE GROUPE A CONFIRMÉ SON ACCÈS À LA LIQUIDITÉ AVEC SES PARTENAIRES BANCAIRES HISTORIQUES.
* LE NIVEAU D'INCERTITUDE QUANT À L'AMPLEUR ET LA DURÉE DE LA CRISE NÉCESSITE UNE RÉALLOCATION DU CASH FLOW DE LA SOCIÉTÉ
Pour plus de détails, cliquez sur BICP.PA
(Rédaction de Paris)
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