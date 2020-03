Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic réduit son dividende, suspend les rachats d'actions Reuters • 27/03/2020 à 08:08









27 mars (Reuters) - Société BIC SA BICP.PA : * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ, D'UNE PART, DE SUSPENDRE LE PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE BIC JUSQU'À NOUVEL ORDRE * PROPOSE DE RÉDUIRE LE DIVIDENDE 2019 À 2,45 EUROS PAR ACTION, CONTRE 3,45 EUROS INITIALEMENT PROPOSÉ * LE DIVIDENDE SERA VOTÉ LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ LE 20 MAI 2020. * LA SITUATION FINANCIÈRE RESTE SOLIDE AVEC UNE POSITION NETTE DE TRÉSORERIE LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE À 170 MILLIONS D'EUROS À LA MI-MARS * LE GROUPE A CONFIRMÉ SON ACCÈS À LA LIQUIDITÉ AVEC SES PARTENAIRES BANCAIRES HISTORIQUES. * LE NIVEAU D'INCERTITUDE QUANT À L'AMPLEUR ET LA DURÉE DE LA CRISE NÉCESSITE UNE RÉALLOCATION DU CASH FLOW DE LA SOCIÉTÉ Pour plus de détails, cliquez sur BICP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BIC(SOCIETE) Euronext Paris -8.46%