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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bic réduit son dividende, suspend les rachats d'actions
Reuters27/03/2020 à 08:08

27 mars (Reuters) - Société BIC SA BICP.PA :

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ, D'UNE PART, DE SUSPENDRE LE PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE BIC JUSQU'À NOUVEL ORDRE

* PROPOSE DE RÉDUIRE LE DIVIDENDE 2019 À 2,45 EUROS PAR ACTION, CONTRE 3,45 EUROS INITIALEMENT PROPOSÉ

* LE DIVIDENDE SERA VOTÉ LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ LE 20 MAI 2020.

* LA SITUATION FINANCIÈRE RESTE SOLIDE AVEC UNE POSITION NETTE DE TRÉSORERIE LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE À 170 MILLIONS D'EUROS À LA MI-MARS

* LE GROUPE A CONFIRMÉ SON ACCÈS À LA LIQUIDITÉ AVEC SES PARTENAIRES BANCAIRES HISTORIQUES.

* LE NIVEAU D'INCERTITUDE QUANT À L'AMPLEUR ET LA DURÉE DE LA CRISE NÉCESSITE UNE RÉALLOCATION DU CASH FLOW DE LA SOCIÉTÉ

Pour plus de détails, cliquez sur BICP.PA

(Rédaction de Paris)

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