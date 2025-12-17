 Aller au contenu principal
Bic procède à une annulation d'actions auto-détenues
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 09:53

Bic annonce que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital par annulation de 759 848 actions auto-détenues correspondant aux actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions.

Le fournisseur de rasoirs, briquets et stylos jetables rappelle en effet avoir racheté 759 848 de ses propres actions sur la période du 19 février au 28 novembre dernier, pour un montant total de 40 millions d'euros.

L'annulation des actions prendra effet de plein droit ce 17 décembre. A la suite de cette annulation, le capital social du groupe de produits de consommation courante sera composé de 40 861 314 actions.

