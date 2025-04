Bic: prévisions 2025 abaissées, l'action chute information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - Bic a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires en net repli sur le premier trimestre et revu à la baisse ses prévisions pour 2025, une annonce qui déclenchait de lourds dégagements en Bourse.



Invoquant un environnement économique plus difficile, en particulier aux Etats-Unis, le fabricant de stylos, briquets et rasoirs jetables ne prévoit plus qu'une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change constants comprise entre 0% et 3% cette année, et non plus de 4% à 6%.



Sa marge d'exploitation ajustée devrait quant à elle se situer autour de 15%, contre 15,6% attendu initialement.



Quant à la génération de flux nets de trésorerie disponible, elle devrait toujours être supérieure à 240 millions d'euros, indique le groupe dans un communiqué.



Bic précise toutefois que ces perspectives ne tiennent pas compte des effets possibles de l'environnement commercial fluctuant, en particulier des modifications des droits de douane américains.



Sur le premier trimestre, son chiffre d'affaires s'est établi à 478 millions d'euros, soit une baisse de 7% à taux de change constants et de 10,9% à base comparable.



'Dans un environnement commercial fluctuant, marqué par une baisse de la confiance des consommateurs et l'incertitude liée aux droits de douane aux Etats-Unis, nos catégories ont été impactées par une baisse plus forte qu'anticipée au 1er trimestre', explique Gonzalve Bich, le directeur général.



La société évoque également une base de comparaison élevée dans le reste du monde, où elle avait enregistré une forte croissance au 1er trimestre 2024.



A 11h20, l'action Bic décrochait de plus de 7% et signait l'une des plus fortes baisses du SBF 120, donnant une capitalisation boursière de 2,2 milliards d'euros.



Au même moment, le SBF était en baisse de 0,7%.



Le titre Bic enregistre une baisse de plus de 17% depuis le début de l'année.





