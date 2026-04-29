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Bic porté par la papeterie au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 11:18

Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels ( 0,17%) a réalisé un chiffre d'affaires de 453 MEUR au premier trimestre 2026, en croissance organique de 1,6%, porté par l'ensemble des catégories et des principales zones géographiques, à l'exception du Moyen-Orient et de l'Afrique. Les effets de change et de périmètre ont toutefois pesé sur l'activité, avec des impacts négatifs respectifs de 5,0% et 1,9%.

"Un premier trimestre rassurant mais la guidance 2026 témoigne d'un contexte qui reste incertain", résume Oddo BHF, à surperformance sur le dossier.

Tous les segments d'activité affichent une orientation positive, avec une performance particulièrement notable de la papeterie, dont les ventes progressent de 3% sur un an, dépassant les attentes de 435 points de base. Cette performance est principalement portée par une amélioration en Amérique du Nord.

"Bien que nous puissions légèrement revoir nos estimations à la hausse, nous prévoyons que le cours de l'action restera stable jusqu'à la présentation du nouveau plan stratégique de l'entreprise en septembre 2026", souligne AlphaValue.

La dynamique apparaît contrastée selon les régions. L'Europe affiche une activité globalement stable, soutenue notamment par de bonnes performances en France et en Espagne.

L'Amérique du Nord enregistre une progression marquée, tirée par l'e-commerce et les réseaux spécialisés, tandis que l'Amérique latine affiche une croissance plus modérée dans un environnement concurrentiel difficile, notamment au Mexique et au Brésil.

A l'inverse, le Moyen-Orient et l'Afrique sont en recul, pénalisés par des conditions de marché dégradées et un contexte géopolitique tendu.

Dans ce contexte, le groupe confirme ses perspectives pour 2026 et anticipe une amélioration progressive de la croissance organique de son chiffre d'affaires.

Bic vise également une légère progression de sa marge d'exploitation ajustée ainsi qu'une génération de flux de trésorerie disponible globalement stable, tout en poursuivant le déploiement de sa transformation stratégique.

Depuis le début de l'année, le titre progresse de près de 15%.

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