Bic porté par la papeterie au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 11:18
"Un premier trimestre rassurant mais la guidance 2026 témoigne d'un contexte qui reste incertain", résume Oddo BHF, à surperformance sur le dossier.
Tous les segments d'activité affichent une orientation positive, avec une performance particulièrement notable de la papeterie, dont les ventes progressent de 3% sur un an, dépassant les attentes de 435 points de base. Cette performance est principalement portée par une amélioration en Amérique du Nord.
"Bien que nous puissions légèrement revoir nos estimations à la hausse, nous prévoyons que le cours de l'action restera stable jusqu'à la présentation du nouveau plan stratégique de l'entreprise en septembre 2026", souligne AlphaValue.
La dynamique apparaît contrastée selon les régions. L'Europe affiche une activité globalement stable, soutenue notamment par de bonnes performances en France et en Espagne.
L'Amérique du Nord enregistre une progression marquée, tirée par l'e-commerce et les réseaux spécialisés, tandis que l'Amérique latine affiche une croissance plus modérée dans un environnement concurrentiel difficile, notamment au Mexique et au Brésil.
A l'inverse, le Moyen-Orient et l'Afrique sont en recul, pénalisés par des conditions de marché dégradées et un contexte géopolitique tendu.
Dans ce contexte, le groupe confirme ses perspectives pour 2026 et anticipe une amélioration progressive de la croissance organique de son chiffre d'affaires.
Bic vise également une légère progression de sa marge d'exploitation ajustée ainsi qu'une génération de flux de trésorerie disponible globalement stable, tout en poursuivant le déploiement de sa transformation stratégique.
Depuis le début de l'année, le titre progresse de près de 15%.
Valeurs associées
|57,900 EUR
|Euronext Paris
|-2,20%
A lire aussi
-
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite
-
Un homme déjà mis en examen en 2025 pour viols sur des jeunes garçons dans le Beaujolais (Rhône), l'a de nouveau été en avril après la découverte d'autres victimes, 34 au total, âgées de trois à neuf ans, a indiqué mercredi le parquet de Villefranche-sur-Saône, ... Lire la suite
-
Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Tesla TSLA.O a annoncé mercredi que son premier camion Semi avait commencé à sortir d'une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer