Bic: Olivier Goudet dépasse les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Olivier Goudet a déclaré l'AMF avoir franchi en hausse, le 24 mars, directement et par l'intermédiaire de Platin Holdings Sarl qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Bic et détenir 5,01% du capital et 3,48% des droits de vote.



Le déclarant précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition, hors et sur le marché, d'actions du groupe de produits de consommation courante (stylos, rasoirs et briquets jetables), ainsi que de la conclusion d'un contrat 'total return swap'.





Valeurs associées BIC 60,0000 EUR Euronext Paris -2,28%