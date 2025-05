Bic: Olivier Goudet dépasse les 5% des votes information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 15:12









(CercleFinance.com) - Olivier Goudet a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 mai, le seuil de 5% des droits de vote de Bic , au résultat d'une acquisition d'actions hors et sur le marché, ainsi que de la conclusion d'un contrat 'total return swap'.



Il a précisé détenir, directement et par l'intermédiaire de la société Platin Holdings qu'il contrôle, 2.995.184 actions Bic, soit 7,20% du capital et 5,01% des droits de vote du fournisseur de rasoirs, briquets et stylos jetables.





Valeurs associées BIC 56,8000 EUR Euronext Paris 0,00%