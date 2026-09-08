Bic: le cannabis légal, relais de croissance pour les ventes de briquets aux Etats-Unis

( AFP / PATRICK KOVARIK )

Le groupe français Bic compte sur la progression des ventes de cannabis légal aux Etats-Unis pour compenser le déclin du tabac et relancer ses ventes de briquets dans le pays, a indiqué la direction du groupe, mardi lors d'une présentation de sa stratégie aux analystes financiers.

Si le cannabis n'est pas dépénalisé au niveau fédéral, la majorité des Etats américains autorisent sa consommation à des fins médicales et plus de 20 d'entre eux ont également légalisé son usage récréatif.

"Il y a un segment de marché en pleine expansion aux États-Unis, porté notamment par la légalisation de la consommation de marijuana", a déclaré le directeur général néerlandais du géant français des rasoirs, briquets et stylos jetables, en réponse à une question sur les ventes de briquets aux Etats-Unis.

"Je viens d'Amsterdam, mais je peux vous dire que la consommation de marijuana aux États-Unis progresse bien plus rapidement qu'elle ne l'a jamais fait aux Pays-Bas", a ajouté Rob Versloot, entré en fonction il y a tout juste un an pour redresser le groupe, estimant qu'il y a là "une part de marché considérable à conquérir".

Il a souligné que le groupe s'était concentré ces dernières années sur les chaines américaines de grands magasins, et était moins présent dans les petites boutiques et magasins spécialisés.

"Il s'agit d'une opportunité majeure", a renchéri Haven Cockerham, directeur exécutif et commercial du groupe pour l'Amérique du Nord, qui estime "entre 15.000 et 20.000" le nombre de points de vente concernés.

La division briquets, qui a représenté un tiers du chiffre d'affaires monde du groupe au premier semestre 2026 (351 millions d'euros pour un chiffre d'affaires global d'environ 1 milliard d'euros), s'est stabilisée aux Etats-Unis durant cette période, après une année 2025 difficile.

Cette division, baptisée "Flame for life", avait alors connu un "net recul" outre-Atlantique, en particulier au premier semestre, "en raison d’une détérioration de l’environnement commercial aux États-Unis et du contexte de consommation difficile".

Outre le déclin des ventes de tabac, la concurrence des imports asiatiques et les contrefaçons ont également affecté les ventes de briquets Bic aux Etats-Unis, a rappelé M. Cockerham.

Concernant les contrefaçons, M. Versloot a indiqué prendre le problème "très au sérieux" et avoir "engagé des actions en justice offensives" et procédé à "une augmentation significative des budgets juridiques" consacrés à la lutte contre ce phénomène.