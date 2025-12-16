Bic fait évoluer son conseil d'administration

(AOF) - Le conseil d'administration de Bic a décidé, à l'unanimité, de coopter Karen Guerra pour remplacer Carole Callebaut Piwnica, qui, pour des raisons personnelles, a demandé à être déchargée de son rôle d'administratrice indépendante. Karen Guerra, dont la cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale en mai 2026, a également été nommée présidente du comité des rémunérations et membre du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE.

Karen Guerra, de nationalité britannique, a occupé, pendant plus de deux décennies, des postes de direction au sein d'entreprises telles que PepsiCo et Colgate-Palmolive, dont elle a été présidente et directrice générale pour la France.

Elle a également siégé aux conseils d'administration de plusieurs groupes internationaux, notamment Amcor, Campari, RS Components (anciennement Electrocomponents) et Swedish Match.

Depuis 2020, elle est administratrice et membre du comité des nominations et des rémunérations de British American Tobacco.

Points Clés

Numéro 1 mondial dans les briquets avec 55 % de parts de marché, numéro 2 mondial dans les stylos avec 8 % du marché et dans les rasoirs avec 23 % du marché, créé en 1944 ;

- Positionnement défensif avec une offre de « produits de qualité aux meilleurs prix », les ventes, de 2,3 Mds€, se répartissant entre les stylos ou Human expression pour 37 %, les briquets ou Flame for life pour 36 % puis les rasoirs ou Blade excellence ;

- Présence internationale forte en , Europe pour 31 %, Amérique du nord pour 36 %, Amérique latine pour 20 %, le Brésil étant 2 ème marché du groupe, puis l’Afrique-Moyen-Orient pour 7 % ;

- Ambition : rester une entreprise familiale, allier capacité d’innovation et stratégie d’intégration industrielle (9/10èmes des objets Bic produits dans ses usines), avec une marge d’exploitation supérieure à celle des concurrents

- Capital verrouillé par la famille fondatrice Bich (47,3 % du capital et les 2/3 des droits de vote), Edouard Bich présidant depuis le 20 mai le conseil de 12 administrateurs, Gonzalve Bich ayant cédé à Rob Versloot la direction générale le 15 septembre.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Horizon » visant l’efficacité industrielle, logistique et commerciale :

- rationalisation du portefeuille par réduction des références (- 11 % en 2024),

- optimisation au niveau mondial de l’empreinte industrielle et de la chaîne d’approvisionnement -contrats de long terme avec les fournisseurs au nombre élargi, limitation des besoins de transport, constitution de stocks stratégiques,

- campagnes publicitaires innovantes (partenariats avec des chanteurs) et rentables, promotion des produits à forte valeur ajoutée, hausse des prix de vente et montée de l’e-commerce,

- élargissement des marchés via la sous-traitance de lames à haute précision pour d’autres marques, ou l’offre de briquets utilitaires hors tabac,

- diversification : après les tatouages avec l’américain Tattly, acquisition, pour 200 M€, du spécialiste britannique des brosses à cheveux Tangle Teezer (70 M€ de chiffre d’affaires),

- innovation financée à 1,1 % des revenus, dynamique avec + 100 brevets déposés par an- 9,5 % des revenus provenant de produits lancés depuis moins de 5 ans ;

- Stratégie environnementale 2025 « writing the future together » :

- réduction de 50 %des émissions de CO2 pour le scope 1, 100 % pour le scope 2 et 50 % pour les fournisseurs,

100 % d’énergies renouvelables, éco-circularité via les emballages et plastiques recyclés,

- programmes de rachats d’actions à impact environnemental ;

- Capacité à surperformer un marché mondial en baisse modérée, hors Inde et Amérique latine ;

- Bilan très sain : 1,8 Md€ de capitaux propres mais, à fin juin, forte diminution de la position nette de trésorerie de 21 M€.

Défis

- Diversité des marges entre branches, les briquets étant les plus rentables (32,9 % de marge opérationnelle devant les rasoirs et les stylos ;

- Reprise des ventes de briquets ( 50 % du marché mondial) dans un marché très concurrentiel subissant une morosité persistante aux Etats-Unis ; Concurrence forte, notamment d’Asie, dans les briquets (50 % du marché mondial et morosité persistante aux Etats-Unis ;

- Face aux tarifs douaniers américains : appui sur les savoir-faire renforcés par le plan Horizon : optimisation de sa chaîne d’approvisionnement et de l’empreinte industrielle et limitation des besoins de transport ;

- Après un repli de 7 % du chiffre d’affaires au 1 er trimestre, objectifs 2025 confirmés : croissance à taux de change constant, entre 0 et 3 % des revenus, marge opérationnelle effritée à 15 % et génération de trésorerie de + 240 M€ ;

- Dividende 2024 de 3,08 € et programme de rachat d’actions de 40 M€ au plus.