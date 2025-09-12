 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BIC annonce une nouvelle composition de son Conseil d’Administration
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 17:54

Societe BIC SA BICP.PA :

* EVOLUTION DANS LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SOCIÉTÉ BIC

* ROB VERSLOOT, NOUVEAU DG DE BIC AU 15 SEPTEMBRE 2025, REMPLACE GONZALVE BICH EN TANT QU'ADMINISTRATEUR

Texte original nGNE29TsjZ Pour plus de détails, cliquez sur BICP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BIC
53,5000 EUR Euronext Paris +0,94%
