BIC annonce une nouvelle composition de son Conseil d’Administration

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
BRUXELLES (Reuters) -Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a annoncé vendredi la mise en place d'une opération "sentinelle orientale" afin de renforcer les défenses de l'alliance transatlantique sur son flanc est. Cette opération impliquera des moyens mis ...
Lire la suite
information fournie par Zonebourse•12.09.2025•18:13•
(Zonebourse.com) - Virbac a enregistré un résultat net consolidé de 82,2 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, en baisse de 13,3% sur un an. La part du Groupe ressort à 82,4 millions d'euros, en repli de 12,9%. De son côté, le chiffre d'affaires progresse ...
Lire la suite
(Reuters) -Le géant français des gaz industriels Air Liquide envisage de vendre ses actifs dans le biométhane, selon trois sources proches du dossier, alors que le groupe cherche à se recentrer sur la fourniture de gaz pour les grandes industries et le secteur ...
Lire la suite
par Diana Mandia (Reuters) -Les Bourses européennes ont terminé sur de faibles variations vendredi à l'issue d'une séance sans grand catalyseur au cours de laquelle les investisseurs ont revu leurs paris de nouvelles baisses des taux par la Banque centrale européenne ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer