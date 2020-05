Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic annonce jusqu'à 20 millions d'euros d'économies en 2020, veut développer l'e-commerce Reuters • 20/05/2020 à 09:33









BIC ANNONCE JUSQU'À 20 MILLIONS D'EUROS D'ÉCONOMIES EN 2020, VEUT DÉVELOPPER L'E-COMMERCE PARIS (Reuters) - Le fabricants de stylos, rasoirs et briquets Bic a annoncé mercredi un plan d'économies de 15 millions à 20 millions d'euros sur l'exercice 2020 pour compenser en partie l'impact de la crise du coronavirus sur son activité. Bic se fixe aussi pour objectif d'augmenter le chiffre d'affaires du e-commerce d'environ 20% en 2020. "En 2020, l'impact négatif de la baisse du chiffre d'affaires sur la marge d'exploitation normalisée sera partiellement compensé par 15 à 20 millions d'euros d'économies sur les dépenses d'exploitation", écrit la société dans un communiqué. "Nous prévoyons une diminution des stocks d'environ 15 à 30 millions d'euros en 2020 par rapport à fin 2019, la prochaine rentrée scolaire sera déterminante pour atteindre cet objectif", ajoute Bic. Les investissements industriels projeté sur l'année 2020 seront réduits à environ 80 millions d'euros, comparé à 114 millions d'euros en 2019. L'entreprise entend aussi réaliser des économies supplémentaires par "une plus grande efficacité de la politique d'achats", ce qui permettra, écrit-elle, d'atteindre 50 millions d'euros d'économies totales annualisées d'ici à la fin de l'année 2022. (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées BIC Euronext Paris -0.36%