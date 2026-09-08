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Bic : AlphaValue salue une feuille de route 2030 encourageante
information fournie par AOF 08/09/2026 à 10:32
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(Zonebourse.com) - Le groupe (-1,20%) a dévoilé son nouveau plan stratégique à l'horizon 2030, accueilli favorablement par AlphaValue. L'analyste juge les objectifs du groupe positifs pour les résultats et la valorisation, même si la nouvelle feuille de route ne constitue pas, à ses yeux, une transformation radicale du modèle.

Bic entend recentrer son portefeuille autour de quatre catégories : papeterie, briquets, rasoirs et brosses, cette dernière activité s'appuyant notamment sur le positionnement premium de Tangle Teezer. Le groupe veut également simplifier son offre, renforcer ses marques, élargir sa présence géographique et gagner de nouveaux canaux de distribution.

Le plan prévoit environ 100 millions d'euros de dépenses de transformation, principalement concentrées sur 2027 et 2028, avec à la clé un objectif de 80 MEUR d'économies récurrentes annualisées en 2030.

A cet horizon, Bic vise une croissance organique moyenne d'environ 3% par an entre 2026 et 2030, une marge d'EBIT ajusté supérieure à 15,5% et plus de 250 MEUR de free cash-flow en 2030.

AlphaValue souligne que les ambitions de croissance et de marge dépassent les attentes actuelles du consensus. L'analyste identifie également Tangle Teezer comme un important moteur de croissance et de rentabilité, susceptible de compenser la progression plus modérée des activités historiques.

Le titre Bic bondit de près de 30% depuis le début de l'année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 10:32:00.

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