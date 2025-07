Bic: activité contrastée, les bénéfices reculent de 31% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 18:05









(Zonebourse.com) - BIC a publié un chiffre d'affaires de 1 077 ME au premier semestre 2025, en recul de 2,4 % à taux de change constants.



L'activité des différentes divisions se révèle contrastée : Human Expression et Flame for Life sont en repli (-7,8 % et -8,6 % respectivement à taux constants), tandis que Blade Excellence progresse de 15,6 %, portée par Tangle Teezer.



Le résultat d'exploitation ajusté s'établit à 147 ME, soit une marge de 13,7 %, en baisse par rapport aux 14,9 % enregistrés un an plus tôt. Le résultat net part du Groupe chute à 76 ME, contre 111 ME en 2024 (soit -31 %), tandis que le BPA ajusté recule à 2,35 E (vs 2,95 E).



Le free cash flow ressort à -14 ME, impacté par un besoin en fonds de roulement négatif et une marge d'autofinancement en baisse. La trésorerie nette fond à 21 ME fin juin 2025, contre 262 ME un an plus tôt.



Gonzalve Bich, Directeur Général, se veut néanmoins confiant : ' Grâce à notre modèle opérationnel solide [...], je suis confiant quant à l'atteinte de nos objectifs 2025. '



Ces derniers sont d'ailleurs confirmés : croissance de 0 à 3 % à taux constants, marge d'exploitation ajustée autour de 15 %, et FCF supérieur à 240 ME.





