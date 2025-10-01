BHP va investir pour le cuivre en Australie-Méridionale
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 13:43
Ensemble, ces projets amélioreront l'efficacité et soutiendront les options de croissance future de la province du cuivre d'Australie-Méridionale, renforçant ainsi le rôle de cet Etat en tant que fournisseur d'importance mondiale.
'BHP est le plus grand producteur de cuivre au monde, et nous prévoyons de faire passer notre base de cuivre de 1,7 million de tonnes à environ 2,5 millions de tonnes par an', précise Edgar Basto, le COO (directeur de l'exploitation) de la compagnie minière.
'Pour atteindre cette échelle, il faut une croissance significative du cuivre, et la province de cuivre d'Australie-Méridionale affiche déjà de solides performances, livrant régulièrement plus de 300 000 tonnes par an au cours des trois dernières années', poursuit-il.
